I vicini lo segnalano ai carabinieri, arrestato per spaccio a Rifredi

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Firenze della Stazione di Rifredi hanno arrestato un 25enne fiorentino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, in abiti civili, hanno monitorato per giorni l’abitazione segnalata dai residenti ed hanno proceduto ieri pomeriggio alla perquisizione personale del giovane che, appena uscito di casa, appariva da subito insolitamente circospetto, voltandosi ripetutamente come a temere di essere osservato.

Dalla perquisizione anche a casa dell'indagato, dopo le segnalazioni dei vicini di casa insospettiti per il viavai delle persone e dal forte odore di stupefacenti, sono stati trovati 2 bilancini di precisione, 1 coltello da cucina intriso di stupefacente, vario materiale per il confezionamento delle dosi, appunti manoscritti verosimilmente attestanti pregresse cessioni dal mese di ottobre scorso e 230 g di hashish e 50 g di marijuana, tutto adagiato su un tavolino che a tutti gli effetti appariva postazione per il confezionamento di droga per la successiva vendita al dettaglio.

L’arrestato, già noto alle forze di polizia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, e stamattina andrà al rito direttissimo.