Il futuro del Pd, incontro a Chiesina Uzzanese con Brenda Barnini

Il circolo del Partito Democratico di Chiesina Uzzanese organizza un altro importante evento pubblico, dopo quello del 21 novembre, con al centro il tema "Il futuro del Partito Democratico. Congresso e nuovo statuto per una sinistra credibile e vincente".

La serata sarà introdotta da Marco Cortesi, segretario Circolo PD Chiesina Uzzanese ed interverrà il sindaco di Empoli, e componente del comitato costituente nazionale, Brenda Barnini

Il dibattito sarà aperto a tutti gli iscritti, elettori e militanti del Partito Democratico e del centrosinistra.

L'appuntamento è per martedì 20 dicembre 2022 alle 21 in via Giuseppe Garibaldi 5 a Chiesina Uzzanese (davanti il Municipio).

Fonte: Pd Chiesina Uzzanese