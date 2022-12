Il Sindaco Nardella incontra i dipendenti della Metrocittà per gli auguri di Natale

Mercoledì 14 dicembre 2022, nel cortile di Michelozzo, dove come di consueto è stato allestito l’abete natalizio, il Sindaco Metropolitano Dario Nardella ha rivolto gli auguri a tutto il personale della Città Metropolitana, con uno speciale benevenuto ai nuovi assunti. Il Sindaco ha in particolare augurato che questo Natale possa aprire spiragli per giungere alla pace in Ucraina.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze