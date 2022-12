Un successo il primo Kids Christmas Party di Birindelli Auto!

Domenica 11 dicembre si è svolto presso lo showroom Birindelli di Sovigliana-Vinci un evento di Natale a misura di bambino. Più di 50 piccoli dai 2 ai 10 anni, accompagnati dai genitori, hanno partecipato con entusiasmo alle tante attività pensate per loro ed organizzate da La Casa degli Orsi di Prato all’interno del salone BMW di Birindelli Auto, trasformato in un parco a tema natalizio per l’occasione.

Il pomeriggio si è infatti svolto fra laboratori di disegno, balli di gruppo, pignatte, spettacoli di burattini, giochi in realtà virtuale a cura di VR Firenze e una ricca merenda, il tutto supervisionato e animato da elfi, un Babbo Natale, e un Grinch! Ogni piccolo ospite ha poi portato via con sé dei simpatici gadget firmati Birindelli, donati da Babbo Natale in persona.

La special guest del Kids Xmas Party è stata una MINI che è stata usata come un grande foglio da disegno, e sulla quale i bambini hanno potuto disegnare e dare sfogo alla loro creatività. Questa attrazione in particolar modo è stata molto apprezzata dai bimbi, avendo il permesso di dipingere un’auto vera ci hanno tenuto a lasciare un ricordo di sé con un disegno, una frase di auguri, la loro firma o messaggi indecifrabili, per questo motivo Birindelli ha deciso di tenerla esposta in salone per tutto il periodo delle festività natalizie.

Dato il successo riscontrato, e il forte apprezzamento ed entusiasmo dimostrati dai piccoli ospiti, il format Kids Christmas Party di Birindelli Auto si ripeterà anche il prossimo Natale, per far si che diventi una tradizione e un punto di riferimento per il territorio empolese e non solo.

