Lavori Acque a Ponte a Elsa, intervento più lungo del previsto

In merito all'intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel comune di San Miniato, programmato per questa mattina, Acque comunica che, per sopraggiunte esigenze di natura tecnica, i lavori stanno richiedendo più tempo di quanto inizialmente preventivato. Per questo motivo, oggi, giovedì 15 dicembre, è ancora in corso la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti vie di Ponte a Elsa: degli Ontani, degli Ulivi, delle Eriche, delle Siepi, Poggio al Pino e del Teatro (nel tratto compreso tra i civici 13 - 23 e 22 - 32).

Il ripristino del servizio è al momento posticipato alle ore 14, e potrà essere accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa