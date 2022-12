Lavori Acque sulle fogne di viale Boccaccio, 5 giorni di intervento

Per permettere i lavori di riparazione della condotta fognaria per conto di Acque S.p.a., sono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità di un tratto di viale Boccaccio. Le modifiche, come specificato nell'ordinanza 634 del 14 dicembre 2022 (https://www.comune.empoli.fi.it/node/32961), saranno in vigore dalle ore 7 di lunedì 19 dicembre fino alle ore 18 di venerdì 23 dicembre 2022.

L'ordinanza prevede l'adozione dei seguenti provvedimenti: per quanto riguarda viale Boccaccio, nel tratto compreso tra il civico 147 e il civico 165, sono in vigore divieto di sosta ambo i lati di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività da eseguire, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, e deviazione del traffico su corsia opposta di marcia con contestuale variazione di corrente di traffico da Empoli centro direzione Avane e restringimento di carreggiata per senso di marcia opposto.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa