La lite tra vicine di casa finisce col lancio di un barattolo di vernice

La lite di condominio a Pisa finisce con il lancio di un barattolo di vernice da parte di un'anziana verso la vicina di casa con cui da tempo non correva un buon rapporto. Ieri alle 23 è dovuta intervenire la polizia in zona Pisanova. Dai rilievi è emerso che da tempo sussistevano aspri conflitti, a dire della vicina colpita dal barattolo per via di un cavo all'esterno dell'edificio creato per la connessione di internet, per il quale l'anziana aveva offeso la donna per tempo fino all'epilogo della sera. La polizia ha informato le parti della possibilità di denunciare il fatto, invitando però a mantenere un rapporto più sereno.