Misericordie Fiorentine: "Servono risposte dalla politica, il rischio è il taglio dei servizi"

Il presidente Andrea Ceccherini in occasione dell'assemblea del coordinamento ospitato nel seminario dell'Arcivescovado: “Appello alle istituzioni: dai tagli al trasporto oncologico al caro energia passando per l’eccessiva burocrazia, così non ce la facciamo più”

Firenze, 15 dicembre 2022. “Noi continuiamo a chiedere risposte e le risposte non arrivano. Da parte della politica c'è totale insensibilità e non si capisce che sono a rischio i servizi che abbiamo sempre offerto. Servizi che, in questi mesi, abbiamo dovuto diminuire perché l'intero sistema socio-sanitario si trova a fronteggiare il caro energia e pure i tagli economici: adesso si rischia il blocco. E sarebbe un caos totale”.

A dirlo è il presidente del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina Andrea Ceccherini in occasione dell'assemblea del Coordinamento ospitato nel seminario dell'Arcivescovado.

“Quasi ogni settimana ha la sua pena e cioè un problema che poi incide sui servizi – ha aggiunto -. Si va dal taglio fatto al trasporto oncologico dei pazienti ai problemi sui pagamenti, fino all'eccessiva burocrazia che complica tutto, senza considerare il fardello del caro energia. Più volte abbiamo chiesto alla politica di intervenire, siamo intervenuti anche nei tavoli della Asl chiedendo le risposte. Queste risposte non arrivano e io faccio un appello alle istituzioni a nome delle 42 Misericordie del coordinamento, che si trovano ad affrontare queste difficoltà ogni giorno: facciamo qualcosa, devono darci la possibilità di garantire gli stessi servizi. Parliamo di salute dei cittadini”.

Fonte: Misericordie Fiorentine