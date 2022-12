Nuova filarmonica 'Amedeo Bassi' in concerto per gli auguri di Natale

Non arriva davvero il Natale per la Nuova Filarmonica di Montespertoli se non si trova un’occasione musicale per fare gli auguri agli allievi, ai musicisti, al pubblico, alla comunità intera. Anche quest’anno pertanto non mancherà il tradizionale Concerto di Natale domenica 18 Dicembre alle ore 17.00, presso la Sala Topical di Montespertoli.

La Nuova Filarmonica con la partecipazione della Corale “Amedeo Bassi”, dirette da Massimo Annibali, con la partecipazione straordinaria del soprano Elisa Prosperi e del tenore Francesco Ariza, proporrà un programma di pezzi operistici, sinfonie e arie d’opera. Non mancheranno “i canti dal mondo” eseguiti da I Montegufetti, il coro di voci bianche dell’Accademia Musicale “Amedeo Bassi”, coordinato da Melania Minacci e i classici brani dalla tradizione natalizia.

"A conclusione di un anno ricchissimo di eventi musicali e di occasioni in cui la nostra Filarmonica ha condiviso la propria musica con la comunità di Montespertoli - dichiara Andrea Graziani, presidente della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi - onorati di aver contribuito con numerosi momenti musicali ai festeggiamenti del 150° anniversario della nascita di Amedeo Bassi, ringraziando l’Amministrazione Comunale che accoglie e sostiene sempre con entusiasmo i nostri progetti, è con estremo piacere che ancora una volta torniamo a fare gli auguri a tutto il pubblico con il nostro tradizionale concerto", "in un anno per noi particolarmente significativo - aggiunge Massimo Annibali direttore dell’Accademia Musicale - questo 2022 in cui festeggiamo il decimo anno di attività didattica della nostra scuola di musica".

"Il concerto di Natale rappresenta ormai un appuntamento fisso, un’occasione per ascoltare buona musica e scambiarsi gli auguri. Un’occasione di socialità importante che acquisisce ancora più valore dopo gli anni della pandemia in cui il contatto e la vicinanza non erano affatto scontati" dichiara l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

L’evento di domenica è inserito anche nel calendario “MonteChristmas Montespertoli” promosso dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con l’Associazione Commercianti di Montespertoli, che quest’anno per la prima volta ha realizzato un programma di eventi ricco, unitario e continuativo a partire dal 3 dicembre fino al 6 gennaio.

L’appuntamento è dunque domenica 18 dicembre ore 17.00, l’ingresso è libero.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa