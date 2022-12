Personaggio dell'Anno 2022 - Vota la semifinale

Riparte la corsa per il Personaggio dell'Anno 2022 a cura di gonews.it. Il sondaggio di fine anno si struttura anche in questa edizione con 2 manche: la semifinale parte oggi alle 13, giovedì 15 dicembre, per terminare la settimana successiva. Dalle 10 candidature vagliate dalla redazione di gonews.it, seguendo come indicazioni i fatti più importanti e gli articoli più letti, arriveremo a selezionare tre soli nomi che dal 22 dicembre si batteranno per la vittoria del titolo di Personaggio dell'Anno.

La selezione segue la parità di genere (4 candidature solo maschili e una di coppia), ben 4 candidature sono in merito a categorie sportive. Nell'albo d'oro dei premiati come Personaggio dell'Anno, nel 2021 hanno vinto i lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio, nel 2020 la tenore Lavinia Bini,

Di seguito il box per poter votare, avete una settimana di tempo e poi la finalissima fino al 29 dicembre!

Ecco i profili selezionati per la prima parte del voto

Alfredo Bosco, fotoreporter in Ucraina

Diego Calvetti, compositore e produttore

Marisa Cesario, prima comandante VVFF Firenze

Drusilla Foer, personaggio televisivo

Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitra in Serie A

Fabiana Luperini, prima ds ciclismo in team maschile

Silvia Mariotti e Manuel Guidotti, ballerini vincitori del mondiale 2022

Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato e Arezzo

Daniele Palavisini, miglior sommelier toscano 2022

Ginevra Taddeucci, nuotatrice campionessa europea