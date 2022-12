Sgarbi su Firenze: "La Loggia Isozaki non si fa. Per lo stadio parlerò con Salvini"

"Non si farà, non la voglio io, non la vuole il ministro, l'edificio è dello Stato". Vittorio Sgarbi mette una pietra tombale sul futuro della Loggia Isozaki, la struttura all'uscita degli Uffizi che tiene banco da anni a Firenze.

Il sottosegretario alla cultura, a margine di un evento proprio a Firenze, è stato lapidario: "Ho parlato col direttore generale, si faccia un concorso di grandi giardinieri, si faccia una grande architettura che crei un'uscita, una specie di tunnel, come una galleria nel verde. Deve essere facile, poco costosa e bella da vedere".

Non c'è solo la loggia nel futuro di Firenze. Riguardo la riqualificazione dello stadio Franchi sempre Sgarbi ha dichiarato: "Qualche tempo fa ero intervenuto sull'importanza di conservarlo, poi non ho elementi su chi debba finanziarlo. Certamente dobbiamo spendere molto denaro per il ponte sullo Stretto e quindi ci rimane poco per lo stadio. Non posso parlarne perché Salvini mi ha diffidato dal farlo, però se risparmi un po' di soldi, fai una campata in meno sul ponte poi ti viene un po' di Franchi. Ne parlerò con il ministro il 23 dicembre, avrò una riunione sul Pnrr per vedere dove vanno i soldi e quindi è una tematica che va affrontata".