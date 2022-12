Si schianta contro il palo della luce, morto 21enne

Un 21enne è morto in un incidente stradale in una frazione di Arezzo chiamata Quarata. Il giovane a bordo della sua auto è finito contro un palo della luce, forse a causa delle condizioni dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Nell'impatto avvenuto poco prima delle 2 di notte ha provocato un black out. I vigili del fuoco hanno estratto il giovane dalle lamiere, affidandolo ai sanitari inviati dal 118. Sul posto anche i carabinieri. Nel trasferimento in ospedale, il giovane ha perso la vita a causa delle gravi condizioni.