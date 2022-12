Viabilità Certaldo, le proposte di Azione e Italia Viva all'amministrazione

Il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) di Certaldo, in merito al dibattito che si è generato in vista degli

imminenti cambiamenti della viabilità urbana del Comune di Certaldo, ritiene che la proposta

dell'amministrazione comunale presenti alcune criticità sia per i cittadini residenti, sia per le attività

commerciali.

Inoltre i previsti prossimi lavori per la costruzione della rotatoria e per l'allargamento del ponte nella

zona dell'ex Mulino, uniti al maggiore traffico sulla circonvallazione che si avrebbe con le modifiche

della circolazione, rischiano di causare lunghe code sulla stessa circonvallazione.

Dopo l’Epifania, ad inizio 2023 , il comune di Certaldo ha annunciato di voler limitare il senso di

marcia verso nord nel viale Matteotti, congelando di fatto un tratto di strada vitale per la viabilità

cittadina, considerato che la via parallela, Borgo Garibaldi, è chiusa al transito dal 2012.

Il nostro suggerimento è quello di sospendere e rinviare quanto proposto dall’Amministrazione e

prolungare l’attuale doppio senso di viale Matteotti fino all’imbocco con via Cesare Battisti.

In tal modo si darebbe maggiore respiro a vie tormentate dal traffico come via De Amicis e via

Lenzoni, per le quali da anni i comitati cittadini chiedono di ridurre gli oltre 9 mila transiti che

quotidianamente interessano le loro zone. In tale modo il traffico verrebbe diluito su tre strade.

Parallelamente di compiere una riflessione sui lavori prossimi al ponte dell’Elsa, dove sarà realizzata

una rotatoria, nell’ambito di modernizzazione della stessa arteria. Ci poniamo interrogativi su come

cambierà la viabilità.

- Il ponte resterà comunque percorribile durante i lavori di realizzazione della rotatoria e

dell’ammodernamento dello stesso?

- Tenuto conto delle ordinanze emesse dalla Città Metropolitana di Firenze, molti veicoli

continueranno a transitare lungo il ponte dell’Elsa, senza avere nessun permesso o deroga?

- Quale funzione hanno le telecamere presenti?

- Con l’ammodernamento del ponte alcune misure restrittive saranno allentate?

Le nostre domande sono volte a migliorare concretamente non solo la vita dei cittadini di Certaldo

ma anche a prendere in considerazione le esigenze del vicino comparto industriale.

Terzo Polo Certaldo