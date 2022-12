La toscana Ilaria Rossi attrice nel film Rai 'La Fortuna di Laura'

"Un ragazza che non ha dialogo con la mamma ma un rapporto come tanti in cui non ci si vede e non ci si ascolta ma da cui si può ripartire" Così Ilaria Rossi descrive Emma, il personaggio che interpreta in "La Fortuna di Laura", il film commedia in onda giovedì 22 dicembre su Rai1 per il ciclo "Purché finisca bene" regia Alessandro Angelini (Pepito Produzioni).

"La fortuna di Laura - racconta Ilaria Rossi - "è una commedia romantica, ambientata a Trieste, una città bellissima". La protagonista (Lante della Rovere), "è una Cenerentola al contrario, che da una posizione di vertice vive una caduta. Un percorso, che le fa comprendere quante cose le mancassero e il mio personaggio di figlia unica e viziata la aiuta a capire bene quale sia il percorso giusto da intraprendere".

Ilaria Rossi, classe 1994, nata e cresciuta a Firenze. A 18 anni si trasferisce a Roma dove frequenta l'Accademia di recitazione Link Academy, diretta da Alessandro Preziosi; è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Gabriella nella serie televisiva “Il Paradiso delle signore” la daily fiction di Rai1. Interpreta Imelda, piccolo ruolo nella serie "Catch 22" diretta dall'attore americano George Clooney per Sky. L’abbiamo vista nella fiction Mediaset “Il bello delle donne”; nella docu-fiction “Leonardo Da Vinci, l’uomo che salvò la scienza” dove interpretava la Dama con l’ermellino; in “Tutto può succedere” fiction di successo di Rai1. Rossi si è laureata in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e ha affinato le sue abilità nel canto e nella danza (hip hop, house dance e modern jazz). Attualmente fa parte della “Compagnia del Mantello”, organizzazione di volontariato, attenta all’ambiente che regala storie ai bambini in difficoltà.