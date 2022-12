Biagio Antonacci, sbarca al Mandela Forum con il Palco Centrale Tour

Dopo oltre 3 anni di silenzio - il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo – Biagio Antonacci torna in concerto nei principali palasport italiani con il Palco Centrale Tour.

Sabato 17 dicembre il tour sbarca al Mandela Forum di Firenze. Inizio ore 21. I biglietti (da 35 a 79 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it, ticketmaster.it, www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Ad accogliere i fan del cantautore milanese ci sarà un palco sistemato al centro del palazzetto, che diventerà l’occasione per Biagio per guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “Seria” (pubblicato prima dell’estate dopo quasi più di due anni di silenzio accompagnato da un video con protagonista Federica Pellegrini) e “Telenovela”, singolo attualmente in radio.

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molti altri.

Fonte: Ufficio Stampa