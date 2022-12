Bobo Rondelli in ospedale, annullati i concerti del 2022: "Sto sempre meglio"

Per un problema di salute, il cantautore livornese ha annullato i concerti del 2022. Il suo agente ne ha dato l'annuncio su Facebook, mentre lo stesso Rondelli ha rassicurato i fan: "Sto meglio giorno dopo giorno, non vedo l'ora di tornare sul palco per suonare per voi".

59 anni, Rondelli si trova in ospedale per un improvviso problema neurologico, ha scritto l'agente. Non si tratterebbe di niente di grave, il cantautore deve solo riposarsi un po' ed è già in fase di recupero. Annullati dunque i concerti di fine anno, come l'appuntamento natalizio del The Cage di Livorno.