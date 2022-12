Capodanno a Pisa con Dargen D'Amico e i djset di Radio Deejay e M2O

Dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia, a Pisa si torna a festeggiare il Capodanno in piazza, dando il benvenuto al 2023 con uno spettacolo nella bellissima piazza dei Cavalieri. L’ultima volta era accaduto nel 2019 con lo spettacolo di Dario Ballantini. Allo scoccare della Mezzanotte, poi, tornano anche i tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, visibile dai Lungarni.

Il programma di “Pisa Is Natale” si arricchisce così di un nuovo appuntamento che richiamerà tanti giovani in città. Un evento in musica dal titolo “New Year 2023 Celebration” che si terrà in piazza dei Cavalieri a partire dalle ore 22.00, con una proposta musicale tutta da ballare con alcuni dei Djs tra i più amati e con il tradizionale count down di Mezzanotte. Sul palco del “New Year 2023 Celebration’ saliranno il Back to Back party di Dj Aladin e Shorty di Radio Deejay e M2O, lo show case di Dargen D’Amico oltre a Biondo e Dj Masciotti.

"L’attesa del nuovo anno – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - porta sempre con sé tanta speranza e costituisce anche una occasione per promuovere la città e il territorio sotto il profilo turistico. Per questo motivo, con la serata del 31 dicembre, vogliamo accendere l'attenzione e i riflettori su Pisa con la promozione radiofonica, la musica di Radio Deejay, di Radio M2o, con dj di altissimo livello come Dj Aladyn e Shorti, ospiti d’eccezione come Dargen D’amico e il giovane rapper Biondo, con i fuochi d’artificio. L’intento è quello di soddisfare il più ampio ventaglio di gusti musicali, rivolgendoci anche ai più giovani all’insegna del sano divertimento, dell’inclusione, della condivisione e di buoni e lieti auspici. Vi aspetto tutti per accogliere insieme il 2023 in piazza dei Cavalieri a Pisa, perché qui, come, direbbe il nostro special guest Dargen D'Amico è “dove si balla”".

L’evento, voluto dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, sarà a ingresso gratuito e accompagnerà il pubblico per tutta la notte. L’organizzazione è a cura della LEG (Live Emotion Group), in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa