Capodanno al Pinocchio con Leonardo Fiaschi, nuova location per San Miniato

Torna il Capodanno a San Miniato ma cambia location. Infatti San Miniato Basso 'ruba' la serata al centro storico e porta in Piazza della Pace (all'Oca Bianca, per i forestieri) i festeggiamenti.

E' stato presentato quest'oggi al ristorante Soul il nuovo assetto del veglione organizzato da Confcommercio con il grande supporto del Ccn San Miniato Basso e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e di San Miniato Promozione oltre che di vari sponsor della città che hanno pensato di dare una mano a questa inedita iniziativa. L'evento ha il patrocinio del Comune.

A salire sul palco ci sarà Leonardo Fiaschi, mattatore e intrattenitore che abbiamo già visto nelle reti Mediaset con Italia's got talent, Striscia la notizia e molti altri show televisivi. A partire dalle 22 ci sarà un primo dj set e poi lo spettacolo principale fino al countdown per il nuovo anno.

A livello di spazi, l'area che conterrà i tanti partecipanti alla festa sarà quella di Piazza della Pace e della strada di viale Marconi con la chiusura al traffico dall'altezza della filiale Crédit Agricole fino all'incrocio con la Tosco Romagnola

L'organizzazione vede una sinergia tra pubblico e privato, con il Ccn che ha fatto da raccordo per le varie istanze e gli sponsor che sono stati chiamati a supportare l'iniziativa. Da parte della Fondazione San Miniato Promozione, il presidente Marzio Gabbanini spiega che l'iniziativa vuole essere un supporto a chi non si può permettere cenoni da grandi spese e quindi potrà godere di un evento gratuito in piazza per festeggiare degnamente l'ultimo dell'anno.

Il sindaco Simone Giglioli invece specifica come l'apporto dei privati sia indispensabile per manifestazioni di questo tipo e il ringraziamento va a loro e agli enti come Confcommercio e Ccn per una riuscita di un'iniziativa che conclude degnamente 2022 pieno di feste al Pinocchio.

Tra i motori dell'iniziativa troviamo Vittorio Gabbanini, ex sindaco di San Miniato e consigliere del presidente della Regione Giani, pinocchino doc. Alla conferenza erano presenti Giovanni Mori di Confcommercio San Miniato, Luca Favilli di Confcommercio Pisa e il vice presidente Fondazione CRSM Giovanni Urti.

Il Capodanno al Pinocchio recupera in qualche modo lo stop alle luminarie di Natale che era stata approvata dai Ccn di San Miniato Basso e del centro storico di San Miniato a inizio dicembre.