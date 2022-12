Compie 100 anni Bruna Mazzoni Baldeschi, è festa a Livorno

Compie cento anni la signora Bruna Mazzoni Baldeschi, nata a Livorno il 16 dicembre del 1922.

Per tutti è "Nonna Bruna", e tanti abitanti della zona di piazza XX Settembre, dove ha abitato per diversi decenni, certamente la ricordano per la sua giovialità e simpatia, così come i frequentatori del Mercato Centrale, dove Bruna si recava a fare la spesa tutte le mattine. È sempre stata benvoluta, perché è una donna di animo buono che va d’accordo con tutti.

Adesso, per qualche problema di salute, è ospite di una residenza per anziani, ma la lucidità e l’allegria sono sempre quelle di un tempo, e ne sanno qualcosa gli altri ospiti della rsa, che si divertono a cantare con lei fino a perdere la voce.

Bruna aveva imparato a cantare dal padre, e con lui improvvisava al balcone duetti tratti dalle romanze più conosciute. Le piaceva cantare anche sul posto di lavoro, e così è stata licenziata diverse volte, anche perché era troppo precisa e voleva fare tutto di testa sua. Alla fine ha deciso di fare la casalinga, dedicandosi ai suoi quattro figli, due maschi e due femmine.

Adesso Nonna Bruna ha anche 8 nipoti e un bisnipote. Per questo importante compleanno il sindaco Salvetti le ha fatto recapitare una rosa, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa