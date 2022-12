Concerto di Natale alla Chiesa di San Francesco

Un talento precoce, uno dei più grandi compositori per organo della seconda metà dell’800. E’ questa la biografia di Camille Saint-Saëns, cui è dedicato il Concerto di Natale che mercoledì 21 dicembre (ore 21.15, ingresso libero) si svolgerà nella Chiesa di San Francesco (Piazza Ulivelli)

Promosso dall’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” e dalla Propositura di Santa Verdiana in collaborazione con la Corale Santa Cecilia e il Centro studi musicali Ferruccio Busoni (Empoli) e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, il concerto è incentrato sull’Oratorio di Natale op. 12, primo dei quattro oratori scritti dal compositore francese dopo la nomina ad organista alla Madeleine.

Scritto nel 1858, l’Oratorio di Natale si presenta come un genere affine all’opera lirica, ma destinato a un contesto spirituale e religioso. Esso si articola in dieci distinte sezioni i cui testi alternano spunti descrittivi tratti da episodi dei Vangeli ad altri maggiormente riflessivi che raccolgono alcuni passi dell'Antico Testamento, ed è scritto per un Coro di quattro voci miste, un quintetto vocale di solisti, un’orchestra d’archi, arpa e organo. Oltre all'Oratorio saranno eseguiti altri brani tradizionali natalizi

La durata del concerto è di circa un’ora.

Il concerto e i canti – diretti da Simone Faraoni - saranno eseguiti da Martina Barreca (Soprano), Bettina Bianchini (mezzosoprano), Elisabetta Vuocolo (Contralto), Francesco Marchetti (Tenore), Claudio Mugnaini (Baritono). Ci sarà inoltre il Quartetto “Orpheus” (diretto da Gabriele Centorbi) e la Corale Santa Cecilia di Empoli. All’organo Lorenzo Ancillotti e all’Arpa Irene Betti.

Sponsor della serata è Autocarrozzeria Ghizzani e l’enoteca winebar “Su pe’ Costa” di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Castelfiorentino