Consiglio comunale a Empoli, nell'odg anche il gassificatore

La prossima seduta del Consiglio comunale di Empoli si terrà lunedì 19 dicembre 2022 con inizio alle ore 18 ed eventuale prosecuzione alle ore 21. L’assemblea consiliare si riunirà nell’aula al primo piano del Palazzo Comunale in via Giuseppe del Papa, 41. Come di consueto, i lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a centro diurno disabili di Cerbaiola

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - FabricaComune relativa a attuazione della autonomia differenziata e ruolo dei Comuni

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - FabricaComune sul progetto del gassificatore

5. Variazione regime Tassa sui rifiuti (tari) da tributo a tariffa corrispettiva dal 01/01/2023 ed approvazione regolamento tariffario

6. Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa corrispettiva - Approvazione del regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti e presa d' atto della carta di qualità del servizio

7. Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023. Quinto aggiornamento

8. “Piano intercomunale di Protezione civile dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa” - Approvazione aggiornamento

9. Piano urbanistico attuativo scheda norma 6.3 del Regolamento urbanistico. art. 111 della legge regionale toscana 10 novembre 2014, n. 65. Approvazione definitiva

10. Modifica piano comunale per il commercio su aree pubbliche: approvazione

11. Servizio di trasporto scolastico comunale. Approvazione e sottoscrizione schema di convenzione con il Comune di Castelfiorentino per l'effettuazione del servizio nelle frazioni al confine tra i due comuni

12. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per istituzione tribunale ordinario di Empoli e relativa Procura della Repubblica

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per uniformità agevolazioni Isee in ambito scolastico alle famiglie empolesi con figli iscritti nel territorio dell'Empolese Valdelsa

14. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli FabricaComune per il ripristino nella Legge di bilancio del contributo affitti del fondo per la morosità incolpevole

15. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli FabricaComune e Movimento 5 Stelle relativa all'adozione del regolamento attuativo dello statuto comunale su indizione referendum comunale

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa