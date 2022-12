Coppa Toscana, Abc in semifinale con Cecina

Ufficiale il programma della Final Four di Coppa Toscana-Trofeo A. Piperno, che si terrà il 3 e 4 gennaio a Cecina. Martedì 3 in programma le semifinali, mercoledì 4 le finali.

A seguito del sorteggio degli abbinamenti, l’Abc Solettificio Manetti scenderà in campo nella prima semifinale contro il Basket Cecina, da calendario in programma alle ore 18.30, mentre alle 21 si affronteranno Sba Arezzo e Olimpia Legnaia. Le vincenti approderanno alla finale per l’assegnazione del titolo.

Le quattro finaliste hanno staccato il pass per la Final Four vincendo i seguenti accoppiamenti dei quarti:

· Abc Solettificio Manetti – Dany Basket Quarrata 87-85 dts

· Basket Cecina – Spezia Basket Club 96-77

· Olimpia Legnaia – Pall. Prato Dragons 115-42

· Scuola Basket Arezzo – Virtus Siena 66-64