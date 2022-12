FdI Empolese Valdelsa, a Montaione la cena di Natale

Il prossimo lunedì, 19 dicembre, Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa organizza una cena di zona per scambiarsi gli auguri di Natale al ristorante Casablanca a Montaione. Presenti eletti e dirigenti locali del partito in tutti gli undici comuni del circondario, sarà l’occasione per stare insieme e per fare il punto della situazione sulle questioni locali ma anche per scambiarsi opinioni sul Governo Meloni, a trazione Fratelli d’Italia, in carica da poche settimane.

Info e prenotazioni al 347 1810513 (Leonardo) e al 348 3606097 (Francesca)