Freddo in palestra a Stabbia, 90mila euro dal Comune per sostituire i riscaldamenti

L’Amministrazione comunale interverrà sulla struttura che presenta un problema legato al malfunzionamento dell’impianto termico che, per le sue caratteristiche, rende l’ambiente troppo caldo in estate e troppo freddo in inverno. Un disagio che deriva anche dal fatto che la palestra nasce come scolastica per un uso, quindi, circoscritto alle fasce orarie del mattino.

Considerando che l’utilizzo dell’impianto è aumentato nel tempo, l’Amministrazione comunale aveva progettato un intervento facendo ricorso ai vari canali di finanziamento con bandi sia regionali che nazionali. Tuttavia il finanziamento non è arrivato.

"Dopo aver visto che sul piano dei finanziamenti non è arrivato nulla - interviene il sindaco Simona Rossetti - dobbiamo comunque dare una soluzione al problema e rendere la palestra confortevole anche nei dopo cena del periodo invernale per tutte le atlete che la utilizzano. Ritengo che si possa fare a meno di altre cose, come si fa in famiglia, e fare una variazione al bilancio che prevede l’intero importo di circa € 90.000 per la sostituzione dell’impianto e per riparare la copertura degli spogliatoi non appena il tempo ci permette di lavorare sugli stessi per garantire sicurezza".

Si tratta di risorse esclusivamente comunali. Il Comune provvederà così, a breve, a fare una gara e ad affidare i lavori.

"Nel palazzetto di Cerreto - conclude il sindaco Simona Rossetti - invece erano stati investiti 800 mila euro per fotovoltaico, cappotto termico e sostituzione di tutti gli infissi per rendere il clima confortevole per i giocatori e imbiancatura di tutto l’edificio. Nel prossimo bilancio inseriremo i lavori negli spogliatoi".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa