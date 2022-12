Giovanisì, premiata la campagna di influencer marketing

La campagna di influencer marketing promossa da Regione Toscana - Giovanisì e DSU sui canali social di Giovanisì, ha vinto il premio tematico 'Enti Locali' 2022 nell'ambito del concorso Smartphone d'Oro, il primo contest italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche ideato e curato dall’Associazione Pa Social.

Ieri il presidente di Pa Social Francesco Di Costanzo ha consegnato il premio all'assessora regionale all’istruzione e all’Università Alessandra Nardini e al portavoce del presidente Giani, Bernard Dika, a Palazzo Strozzi Sacrati.

Dopo il lancio della campagna le richieste di borsa di studio e posto alloggio per l’anno accademico in corso, tramite il bando gestito dall'azienda Dsu Toscana, hanno registrato una notevole impennata.

Sono state 21.599 le domande complessive presentate per tutte le sedi universitarie della Toscana alla data di scadenza del concorso, ben 1.420 unità in più rispetto al 2021/2022, soprattutto matricole, ovvero il segmento generazionale a cui la campagna è stata rivolta.

“Siamo davvero grati e onorati per questo premio – ha commentato per l’occasione il presidente Eugenio Giani -. Smartphone d’oro rappresenta davvero una bella opportunità per le pubbliche amministrazioni e un incentivo fare meglio per rendere la comunicazione istituzionale sempre più efficace. La scelta di premiarci è un bel riconoscimento per la campagna che abbiamo realizzato con Giovanisì, il progetto della regione per l’autonomia dei giovani. Una campagna che ha consentito a 1400 giovani in più di aderire al bando per il diritto allo studio universitario. Un ringraziamento sincero a PA social, al presidente Di Costanzo, a tutto lo staff”.

“La campagna che abbiamo realizzato – ha affermato l’assessora a istruzione e Università Alessandra Nardini - ha riscosso un grande successo e ha mostrato tutta la sua efficacia. Per noi è stato motivo di grande soddisfazione perché ha consentito di ampliare il numero di ragazze e ragazzi che usufruiscono delle nostre misure per il diritto allo studio universitario, pilastro delle politiche regionali della Toscana. Faremo tesoro di questa esperienza e di questo riconoscimento per proseguire sulla strada di una comunicazione che riesca davvero ad arrivare alle giovani generazioni”.

"Il ricevimento del premio dimostra quanto si sia rivelata vincente l’idea dei soggetti istituzionali promotori – ha detto il Presidente del DSU Toscana Marco Del Medico - di affidarsi ai social come strumento di comunicazione più efficace verso un tipo di utenza giovanile come quella studentesca che segue e si confronta costantemente con questi canali, preferendoli ad altri più tradizionali con un esperimento positivo sviluppato in maniera innovativa dalla pubblica amministrazione che verrà probabilmente imitato da altri enti per iniziative analoghe".

“La Regione Toscana con il progetto Giovanisì – ha sottolineato Francesco Di Costanzo, presidente dell’associazione PA Social - ha dimostrato negli anni di investire e puntare con decisione su giovani, nuove professionalità e innovazione. Il premio va alle migliori esperienze italiane di comunicazione e informazione pubblica digitale, Giovanisì è una buona pratica di divulgazione e servizi al cittadino attraverso un utilizzo di qualità delle piattaforme social e digitali”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa