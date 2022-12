Letture "ad alta voce", Giallo Mare in 60 classi primarie empolesi

La compagnia Giallo Mare Minimal Teatro ha partecipato al bando "Ad alta voce" promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura ed è stato finanziato, primo dei dieci ammessi.

Il bando ha come obiettivo sostenere progetti che promuovano l’educazione e l’abitudine alla lettura espressiva "ad alta voce" attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di iniziative e programmi. Leggere "ad alta voce", la cosiddetta arte del reading, è un modo di interpretare e recitare un’opera gustandone pienamente la lettura e condividendone il senso e le emozioni.

Giallo Mare grazie alle risorse del bando ha realizzato varie azioni: la lettura spettacolo

La storia di Cipì e Bandiera, di e con Vania Pucci e Giorgio Scaramuzzino, un omaggio a Mario Lodi; il trekking- lettura A spasso con Alice a cura di Vania Pucci, rilettura giocosa della fiaba di Alice nel paese delle meraviglie, rivolta a bambine e bambini e gli adulti che li accompagnano.

Leggere ad alta voce è l’azione dedicata alle scuole empolesi, in 60 classi delle scuole primarie dal 5 dicembre operatori della compagnia Giallo Mare stanno presentando delle letture di poesie di Chiara Carminati, Bruno Tognolini, Gianni Rodari, Roberto Piumini e Antonio Catalano. Dopo la lettura i bambini vengono stimolati con commenti e giochi sul ritmo dell’interpretazione.

Leggere ad alta voce per scegliere un libro, è un’altra delle azioni e prevede letture in biblioteca e in libreria: un professionista legge ad alta voce brani di libri per poter aiutare i giovani nella scelta di libri da leggere.

Per informazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa