Maglie del Mondiale contraffatte, sequestro all'aeroporto di Firenze

Maglie da calcio contraffatte delle nazionali impegnate al Mondiale. Questo quanto trovato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli all'aeroporto di Firenze. Più di cinquanta i prodotti sequestrati.

Un passeggero senegalese proveniente dal Senegal trasportava nel proprio bagaglio completini di calcio con le maglie, alcune verdi e altre bianche, della nazionale di calcio del suo paese che ha preso parte all’importante competizione sportiva.

Tali kit riportavano, oltre al marchio PUMA rivelatosi poi contraffatto, anche il logo ufficiale dei Mondiali di calcio.

Vista l’entrata in vigore quasi un anno fa della nuova norma inerente ai prodotti contraffatti prevista anche per piccoli quantitativi a uso non commerciale, al trasgressore è stata contestata la violazione dell’art 1, comma 7bis del Decreto Legge 35/2005 e successive modificazioni, con l’applicazione di una leggera sanzione.

I prodotti sono stati posti sotto sequestro e saranno successivamente confiscati e avviati alla procedura di distruzione.