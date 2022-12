Piogge torrenziali in Toscana, allagamenti e scuole chiuse nel Pistoiese

Forti piogge in Toscana, c'è anche chi chiude le scuole. Gli interventi di Protezione Civile sono andati avanti in special modo nel Pistoiese, tra il capoluogo, Agliana e Quarrata. Oltre 110 mm di pioggia cumulati, il fiume Brana ha tracimato in alcuni punti, ci sono strade e alcune case allagate; sotto osservazione l'Ombrone al momento alla soglia del terzo livello di criticità. Segnalate anche frane a Pescia sulla SP delle Cartiere, a Massa sulla SP del Pasquilio e a Reggello a Sant'Ellero.

"Venerdì 16 dicembre, le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Pistoia resteranno chiuse. La chiusura è motivata da ragioni di sicurezza, in seguito alle piogge intense delle scorse ore e all'avviso per maltempo diramato dal Centro funzionale della Regione Toscana fino a domani (venerdì, ndr) mattina. Ricordiamo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione negli spostamenti" è stato l'annuncio del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi su Facebook.

Sono andati avanti nella notte gli interventi di ripristino da parte degli operatori e volontari. È stata una lunga nottata per tante persone in provincia di Pistoia a causa del violento nubifragio di ieri (giovedì 15 dicembre) che ha visto impegnati Protezione Civile, personale degli enti, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Al mattino "si registrano livelli in calo eccetto che per l'Arno, in piena a 1000 metri cubi al secondo nel tratto fiorentino, e per la parte terminale del fiume Ombrone Grossetano", riporta il presidente regionale Eugenio Giani.

Il comando dei vigili del fuoco di Pisa fa sapere che "nelle ultime 24 ore, ha effettuato circa 20 interventi per il maltempo. Si tratta prevalentemente di alberi caduti e piccoli allagamenti. L'area più colpita è risultata quella tra Pisa e Cascina. Non si segnalano danni di rilievo".

Alle ore 8 del 16 dicembre il fiume Arno, gonfiato dalle piogge della notte, ha superato a Firenze il primo livello di guardia, che è a tre metri di altezza. Alla stazione idrometrica Uffizi 1 era a 3,02 metri, a Uffizi 2 a 3,91 metri, a Uffizi 3 a 3,02 metri. Il fiume è in piena a 941,80 metri cubi/secondo nel tratto fiorentino. Lo si apprende da fonti del Comune.