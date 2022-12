Arno in piena da Firenze a Pisa, Giani: "Monitoraggio continuo". Danni a Pistoia

Arno in piena, Firenze (foto da facebook)

Strade, sottopassi e abitazioni allagate, così come campi e vivai, a causa della grande quantità di pioggia caduta nelle ultime ventiquattro ore.

La zona maggiormente colpita risulta essere quella di Pistoia, dove per la giornata di oggi le scuole sono rimaste chiuse e si registrano danni sul territorio. Durante la giornata è iniziato il miglioramento sulla Toscana, che resterà ad allerta codice giallo per rischi idraulici del reticolo principale e minore e per temporali, in tutto il territorio regionale, fino a stasera. Allerta fino a sabato alle 12 per l'area pertinente al reticolo principale dell'Arno, dal Casentino alla costa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del presidente della Regione Eugenio Giani, la gestione del servizio di piena per l'Arno sta procedendo senza criticità. A Firenze la portata ha raggiunto 1329 metri cubi di acqua al secondo, mentre a Pisa nella notte è prevista la piena. "Al momento nessuna cassa di espansione è aperta perché non c'è necessità - afferma Giani sui social - ma considerati i livelli importanti proseguiamo il monitoraggio con la massima attenzione".

La piena dell'Arno è "nei margini di controllo". A dirlo è il sindaco di Firenze Dario Nardella tramite Twitter: "È stata superata la prima soglia di livello di criticità di 3m, il che non comporta nessun tipo di rischio per la popolazione. Lavoriamo con la sala operativa della Protezione Civile del Comune per monitorare la situazione".

Sotto controllo l'Arno anche a Montelupo Fiorentino, dove ha superato il primo livello di criticità. "Ci saranno probabili ulteriori picchi di piena dovuti alle precipitazioni delle ultime ore e alla saturazione del suolo - ha scritto su facebook il sindaco Paolo Masetti e delegato nazionale Anci alla Protezione Civile - Seguiremo con attenzione, ovviamente". Raggiunto il primo livello di criticità anche per il torrente Pesa. Data la sua costante crescita oggi, il sindaco Masetti, ha chiuso a titolo precauzionale la scuola dell'infanzia Rodari per la vicinanza con il fiume. "In questo scenario - ha detto Masetti - non sono da escludere fenomeni di dissesto che altrove si stanno già verificando".

Anche Empoli al controllo dello stato dell'Arno. "La situazione è costantemente monitorata - scrive sui social la sindaca Brenda Barnini, dopo il sopralluogo delle aree sensibili e la visita nella sala della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa - grazie alla presenza di tutte le squadre del volontariato, dei dipendenti del Comune e dei tecnici del Genio Civile. Le prossime ore continueranno ad essere molto critiche, anche se per il momento il reticolo idraulico minore (fossi e rii) è pulito e scarico e tutto il sistema di protezione civile allertato per interventi tempestivi. Prestiamo tutti massima attenzione".

A Pistoia, "la situazione sta migliorando gradualmente" scrive il sindaco Alessandro Tomasi sui social, annunciando che domani le scuole saranno regolarmente aperte.

Danni al fieno, Monsummano

"Interi campi di ortaggi allagati, piantine in vaso completamente sott’acqua e anche il fieno è zuppo e non più utilizzabile". Così Cia Toscana Centro sulla situazione nel pistoiese e in Valdinievole dopo il maltempo. "Situazione molto difficile – conferma Sandro Orlandini, presidente di Cia Toscana Centro – per molte aziende della provincia pistoiese. In alcune zone ci sono forti criticità, siamo in contatto con i nostri associati e con i tecnici che stanno visionando le realtà più colpite. Un evento atmosferico che va ad aggravare una situazione difficile per la nostra agricoltura, già alle prese con costi di produzione alle stelle".

Oltre 110 mm di acqua, accumulata dalle ore 14 di ieri alle 2 di stanotte, dati che non si registravano a Pistoia dal 2013. "La situazione è critica – sottolinea Alessandro Fantozzi, agricoltore di Monsummano Terme – dobbiamo solo sperare che non continui a piovere. Gli ortaggi sono tutti da buttare, non si raccoglierà niente. Ed anche il fieno è allagato e completamente inutilizzabile. Si sono salvate le stalle (ovini, caprini e bovini) grazie a lavori che avevo fatto in estate per prevenire situazioni come queste".

Sta monitorando la situazione dei vivai, Lisa Trinci, della Cia Toscana Centro e florovivaista: "I danni maggiori sono stati per le aziende che hanno piante in piccoli vasi, sono allagati e destinati a marcire. Ci sono intere coltivazioni sott’acqua in alcune zone del territorio, altre hanno subito danni minori".