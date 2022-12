Morto Mihajlovic, l'ex mister della Fiorentina aveva 53 anni

Il calcio italiano è a lutto oggi per la scomparsa di mister Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna e in passato calciatore di Stella Rossa, Lazio e Inter. Con le squadre italiane ha vinto 4 Coppe Italia, con la Lazio ha vinto Scudetto e Coppa delle Coppe, mentre ha vinto campionati europei e del mondo nel 1991 con l'imbattibile squadra di Belgrado.

Mihajlovic aveva 53 anni ed era malato da tempo di leucemia. Nella sua ultima esperienza al Bologna ha raccontato ai microfoni della malattia ed era stato supportato dalla squadra e dalla tifoseria.

La Toscana lo ricorda come allenatore della Fiorentina dal 2010 a fine 2011. Concluse la prima stagione con un nono posto in classifica e 15 pareggi, nella stagione successiva viene esonerato dopo la sconfitta con il Chievo in trasferta.

Anche Empoli lo ricorda come mister determinato e umano. A tal proposito Marcello Carli, ex ds dell'Empoli Fc, ha rivelato un simpatico aneddoto tra Maurizio Sarri e Mihajlovic.

“Fuori dal campo scherzavano tanto, si sono trovati anche lì, a parte un dettaglio terribile”, ha raccontato Carli, “perché abbiamo portato Sinisa a cena e ordinato la bistecca alla fiorentina. Miha ci ha messo la senape, Sarri quasi gridava!”.

Battute a parte, Carli a Tuttosport ha aggiunto sul legame Sarri-Mihajlovic: “Sinisa arrivava al campo e rimaneva, discreto, a seguire gli allenamenti, Poi si chiudeva in una stanza con Maurizio e parlava di calcio un’ora. Anche a tavola parlavano di calcio, Sarri non farebbe altro”.