Frana muro di contenimento, danneggiata tubatura del gas

I vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest sono intervenuti alle 15:30 nel comune di Impruneta in via di Colleramole, per il cedimento di un muro di contenimento.

La frana ha coinvolto due autovetture e ha danneggiato la tubazione della fornitura di gas dell’abitazione. Non si segnalano danni a persone.

I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza la fuga di gas causata dalla frana ed effettuato le verifiche della struttura che non risulta compromessa.