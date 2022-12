Nido e scuola d’infanzia “Sacra Famiglia” aperti durante le festività natalizie

Da settembre i due servizi 0-6 anni, il nido “Castelnuovo” e la scuola d’infanzia “Sacra Famiglia”, sono gestiti dalla cooperativa sociale Koinè di Arezzo. Come annunciato nei mesi scorsi, si sono svolti i lavori di ammodernamento e rivisitazione degli spazi in entrambi i locali di Piazza Matteotti 6, fondamentali per lo svolgimento delle proposte educative e per ospitare attività ed eventi configurandosi come un importante punto di riferimento per la comunità. L’allestimento del nuovo ambiente ha l’intento di essere propedeutico a un flusso sereno, esperienziale e di vita nell’espressione del pensiero montessoriano, da sempre faro primario nella pedagogia Koinè.

Il periodo natalizio sta entrando nel vivo e la cooperativa e il Comune di Castelnuovo Berardenga informano le famiglie che non verranno sospese le attività: entrambi i servizi resteranno aperti nei giorni 27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio, dalle ore 8.30 alle 16. Un sostegno alle famiglie che già da settembre possono usufruire del pre e post scuola. Nel periodo natalizio la scuola è aperta come ludoteca a sostegno delle famiglie del territorio che devono far fronte agli impegni lavorativi anche durante le feste. Il progetto di gestione della scuola d’infanzia e del nido tende a coniugare un’elevata qualità educativa e sociale ponendosi in ascolto dei bisogni delle famiglie: anche nel periodo pasquale la ludoteca sarà aperta e d’estate saranno attivi i campi solari.

Koinè ha piena consapevolezza di quanto tutti i servizi volti all’infanzia, anche quando proposti con formule organizzative come quella di ludoteca, non possano non avere, strettamente legata alla necessità di conciliazione famiglia-lavoro, una fondamentale valenza pedagogica. Pertanto, tutte le iniziative affiancate a scuola e nido, come la ludoteca e i campi solari, si svolgeranno secondo l’iter e le modalità che hanno luogo da settembre nei due servizi.

La cooperativa Koinè, nata nel 1993, svolge servizi di interesse pubblico: anziani, infanzia e disabili. Collabora con le istituzioni nella logica che la sussidiarietà sia oggi uno dei motori dell’innovazione del welfare. “Crediamo che questo sia il primo passo per un nuovo servizio a cui teniamo tantissimo - spiega Grazia Faltoni, direttrice dei servizi Koinè - Koinè da ormai più di 25 anni si occupa di infanzia e il rapporto con i bambini e le famiglie è sempre stato al primo posto. Crediamo che la collaborazione con il Comune di Castelnuovo posso solo giovare a questi servizi”.

“La collaborazione con la cooperativa sociale Koinè è il primo passo di un percorso di accreditamento per aumentare e migliorare i servizi sul territorio - dice Fabrizio Nepi, sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga - Il periodo natalizio e le sue festività possono essere motivo di preoccupazione e difficile gestione per bambini i cui genitori sono al lavoro. Per questo, abbiamo pensato a questa opportunità e speriamo che le famiglie colgano e apprezzino”.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni al nido o alla scuola d’infanzia, è possibile contattare il numero 0577-355043, i coordinatori Vanessa Della Ciana 366-6115762 e Pietro Lupi 335-1402054 oppure scrivere a infanzia-castelnuovoberardenga@koine.org.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Castelnuovo Berardenga