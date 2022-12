Palazzetto di Ponte a Elsa, 300mila euro per eliminare le infiltrazioni d'acqua

Via libera al progetto di fattibilità per l'intervento di riqualificazione della copertura del palazzetto comunale di Ponte a Elsa. L'opera che vede al centro la struttura di via Tina Lorenzoni prevede un investimento stimato complessivo di 300mila euro, finanziato con fondi PNRR M5C2 assegnati con il bando ministeriale PINQUA. A breve seguirà l'approvazione del progetto esecutivo con l'obiettivo di affidare i lavori entro i primi mesi del 2023.

L'amministrazione comunale ha deciso di procedere con un consistente intervento di riqualificazione per eliminare i fenomeni di infiltrazione presenti sia nel corpo principale del fabbricato che nel blocco spogliatoi.

La costruzione del palazzetto comunale, che si trova nell'area sportiva e scolastica della frazione, risale agli anni Ottanta e, a causa dell'usura dovuta al trascorrere del tempo e alla configurazione di alcuni elementi, presenta una copertura con notevoli problematiche legate alla pioggia. Si tratta di un fenomeno che si verifica già da alcuni anni (qui una segnalazione dal 2019, NdR) provocando gravi danni soprattutto a tribune e pavimento in legno della palestra. Più volte sono stati eseguiti lavori di riparazione che tuttavia non hanno permesso di risolvere in maniera definitiva questa criticità.

"Da tempo questo impianto sportivo presenta criticità legate a copiose infiltrazioni di acqua dalla copertura - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi - Si tratta di una criticità non risolvibile con interventi di manutenzione ordinaria. Serviva un progetto importante e sono molto felice che questa amministrazione comunale sia riuscita ad agire in questa direzione così da mettere a disposizione della comunità un impianto riqualificato".

Il progetto di fattibilità, fresco di approvazione, prevede una riqualificazione complessiva della copertura di tutta la struttura con fra l'altro interventi di impermeabilizzazione, di sostituzione di tutto il sistema di grondaie e canale metalliche per la raccolta delle acque piovane e attraverso la revisione e la sostituzione degli infissi. Sono previste inoltre opere di consolidamento murario e di tinteggiatura. Un quadro dunque di lavori che permetteranno di restituire alla comunità un impianto, oggi senza un gestore, rinnovato ed efficiente da mettere a disposizioni delle realtà locali

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa