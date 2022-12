Protocollo d'intesa tra Comune di Lucca e WINDTRE

WINDTRE e il Comune di Lucca sottoscrivono il protocollo d’intesa per supportare la transizione del capoluogo toscano verso il modello di smart city. L’obiettivo della collaborazione è quello di sviluppare le competenze tecnologiche e di progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio, come l’efficienza energetica, la digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico e di mobilità, gestita dai servizi di Big Data Analytics.

“Siamo felici di collaborare con il Comune di Lucca e di intraprendere questo importante percorso di trasformazione digitale - afferma Francesca Chiocchetti, Direttrice Public Affairs di WINDTRE -. Intendiamo dare risposte concrete alla crescente esigenza di servizi ai cittadini capaci di rendere la loro vita più semplice e sostenibile”. “Grazie alle infrastrutture tecnologiche di ultima generazione e competenze specifiche maturate sul campo, WINDTRE è infatti al fianco delle aziende e delle amministrazioni locali come abilitatore della transizione digitale e green, per contribuire all’evoluzione delle città in smart city”, conclude la manager.

“Grazie alla partnership con WINDTRE - dichiara il Sindaco Mario Pardini - Lucca può finalmente iniziare a guardare a un futuro costruito su innovazione e sostenibilità ambientale, puntando su progetti specifici e sul reclutamento di un team selezionato di esperti del territorio, capaci di presentare nuovi servizi digitali per la popolazione nella logica delle 'smart city', dove tutto è connesso e tutti ‘fanno sistema’, per consentire finalmente alla nostra città di essere al passo con i tempi”. Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WINDTRE è quello di mettere il digitale al servizio delle smart city e disegnare insieme alle amministrazioni locali la transizione green delle città italiane.

L’azienda promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030.

Fonte: Ufficio Stampa