Regalo sospeso, l'iniziativa del CCN Frazioni di Castelfranco

Un piccolo gesto di solidarietà per rendere grande lo spirito del Natale.

Il Centro Commerciale Naturale delle Frazioni per il periodo delle festività natalizie 2022 ha lanciato l’iniziativa: il “Regalo Sospeso”.

Da sabato 17 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023 durante gli acquisti presso i negozi delle Frazioni di Castelfranco di Sotto aderenti all’iniziativa (circa 27 attività), sarà possibile donare un piccolo o grande contributo per le famiglie bisognose del nostro territorio.

I negozianti rilasceranno un buono a fronte della donazione da spendere nella stessa attività che l’ha rilasciato, buono che sarà inserito dentro un apposito contenitore a forma di scatola regalo.

Al termine dell’iniziativa verranno raccolti tutti i contenitori, si renderà conto di quanti buoni sono stati donati e gli stessi verranno consegnati ad associazioni locali per la distribuzione alle famiglie in difficoltà, come la Fondazione Madonna del Soccorso Onlus in collaborazione con la Caritas Diocesana ed i servizi sociali del Comune di Castelfranco di Sotto.

“Vista la situazione economica contingente, in particolare legata all'aumento esorbitante dei costi energetici, dell'inflazione e di tutto quello che ne consegue, in un momento storico già complicato a causa della pandemia, la nostra associazione si vuole fare promotrice e veicolo per diffondere solidarietà verso coloro che stanno soffrendo maggiormente di questa situazione- ha spiegato Stefano Barghini, presidente del CCN delle Frazioni di Castelfranco- . Famiglie che sono in difficoltà, ma anche persone sole, anziani con pensioni minime, che non riescono a fronteggiare le spese correnti, alcuni sfollati che fuggono dalla guerra in Ucraina, ma anche molte altre situazioni spesso tenute nascoste per preservare la propria dignità”.

“Il “Regalo Sospeso” è un atto di amore, un pensiero per dire a chi sta affrontando un momento difficile: “Guarda non sei solo o sola”- continua il CCN delle Frazioni- . Nessuno può avere la certezza nella vita che non si troverà mai ad affrontare una situazione difficile. In un momento in cui l’egoismo, l’odio, la divisione porta alla guerra ed ad un modello di società infelice, riscopriamo la gioia di donare! Viviamo le Frazioni come un'unica grande famiglia dove nessuno si senta abbandonato”.

“Siamo davvero felici di questa iniziativa, alla quale diamo tutto il nostro appoggio come Amministrazione Comunale- hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora ai centro Commerciali Naturali Ilaria Duranti- . Il Natale è un’occasione per stringere intorno ai propri affetti, ma anche per aprirsi alla comunità, non dimenticando chi non ha la possibilità di festeggiare e si trova ad affrontare un inverno particolarmente difficile”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa