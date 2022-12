Sorpreso a spacciare vicino ad una scuola di Firenze: arrestato 22enne

Sorpreso a spacciare a due passi da una scuola materna di Firenze. È stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Stato un giovane, marocchino di 22 anni, sorpreso all'opera in via Montebello intorno alle 18.30 dagli agenti del commissariato di San Giovanni. Nei giorni scorsi, l'area urbana tra la Stazione Leopolda e Porta al Prato, era stata al centro di alcuni esposti della cittadinanza relativi proprio al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Così il commissariato, d'intesa con la questura, non ha perso tempo e ha schierato le sue forze in campo.

Sul posto gli investigatori si sono appostati a macchia d'olio, mimetizzandosi tra passanti e persone alle fermate di autobus e tramvia. L'attesa, sotto la pioggia incessante, ha dato ben presto i risultati confermando i sospetti sul 22enne, sorpreso a vendere una dose di cocaina ad un cliente, in cambio di 40 euro in contanti.

Fermato, il giovane è stato trovato in possesso di altre cinque dosi della stessa sostanza, che teneva in tasca. In questo caso, come spiegato dalla questura fiorentina, essendo la cessione di droga avvenuta in prossimità di scuole, la legge prevede un aggravante specifico al reato di spaccio di sostanze stupefacenti.