Sotto l'albero dell'Abc c'è Arezzo: ultimo match del 2022 a Castelfiorentino

Domenica ore 18 l’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per l’ultimo match del 2022, avversario lo Scuola Basket Arezzo.

Si riparte esattamente dai quarti di finale della scorsa stagione, con l’obiettivo di confermare anche quel risultato. Domenica alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti torna nel proprio fortino per ospitare lo Scuola Basket Arezzo nella gara valevole per la tredicesima giornata di andata, nonchè ultimo impegno del 2022 (arbitri Panicucci di Ponsacco, Agnorelli di Poggibonsi).

Una gara insidiosa come da sempre lo sono le sfide contro la formazione aretina che, guidata da coach Marco Evangelisti, è peraltro una delle quattro finaliste che si contenderanno il titolo nella Final Four di Coppa Toscana-Trofeo A. Piperno in programma il 3 e 4 gennaio a Cecina. Una squadra che arriva a Castelfiorentino sulla scia di sette vittorie e cinque sconfitte maturate fino ad oggi e che è reduce dall’acuto esterno sul parquet di Valdisieve nell’ultima giornata (74-83) e dalla vittoria casalinga ai danni della Virtus Siena nei quarti di finale di Coppa Toscana (66-64). Un roster, quello aretino, che presenta diverse novità rispetto alla scorsa stagione: attorno al nucleo storico di giocatori fatti in casa, prima fra tutti capitan Claudio Castelli, vera e propria colonna portante, ed al confermato Daniele Rossi, in estate sono giunti alla corte di coach Evangelisti l’ala bosniaca Igor Veselinovic e l’esterno Federico Fornara, entrambi reduci dalla scorsa stagione in maglia Synergy, l’ala Cosimo Pelucchini, ex Valdisieve e anche Use Empoli, con cui ha assaporato il parquet di serie B, e il giovane Samuel Lici, arrivato in doppio tesseramento da Terranuova.

Un match nel quale i ragazzi di coach Walter Angiolini scenderanno in campo con l’obiettivo di riscattare immediatamente la sconfitta di Prato e difendere ancora il proprio fortino, consapevoli dalla caratura dell’avversario e anche dell’importanza di approcciare subito con intensità una sfida delicata. Il tutto con la volontà di congedarsi nel migliore dei modi da un 2022 che ha regalato davvero tantissime soddisfazioni e brindare con i propri tifosi al più bello e atteso tra i regali di Natale.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa