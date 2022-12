Buongiorno oggi vi propongo una ricetta che ho trovato su un giornale di cucina. Mi è sembrato un antipasto carino facile da realizzare per queste feste di Natale. Sono le tartine con crema di lenticchie e gorgonzola. Naturalmente le lenticchie devono essere già cucinate e il gorgonzola non deve essere cremoso. Potrete optare per un altro formaggio da un sapore sempre deciso l'importante che non sia cremoso.

Tartine con crema di lenticchie e gorgonzola

Ingredienti

4 fette di pane per tramezzini

100 gr di gorgonzola non cremoso

Pepe rosa

1 mestolo di cavolo nero cotto

1 scalogno

Olio extra vergine di oliva

Sale e pepe

Per la crema

2 mestoli di lenticchie cotte

1 spicchio di aglio

1 rametto di rosmarino

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Iniziamo dalla crema di lenticchie: insaporite in una padella un filo d’olio con lo spicchio d’aglio e il rosmarino. Aggiungete le lenticchie, regolate di sale e pepe e fate cuocere per 3-4 minuti. Eliminate aglio e rosmarino e frullate. Tenete da parte. Tritate finemente lo scalogno e fatelo appassire in un filo d’olio. Aggiungete il cavolo tagliato finemente, regolate di sale e pepe e fate saltare un paio di minuti. Tagliate dei dischi di pane di 8 cm di diametro e inseriteli negli stampi da muffin: riempiteli per la cottura in bianco. Ricavate delle stelline di pane e disponetele su una leccarda. Informate tutto in forno preriscaldato a 180 gradi per 4 minuti. Svuotate i cestini di pane, proseguite la cottura per altri 3 minuti fino a doratura e sfornate stelline e cestini. Disponete i cestini sul vassoio, farci teli con la crema di lenticchie, un mucchietto di cavolo e qualche dadino di gorgonzola. Ultimate con la stellina e del pepe rosa.

