Vinci nel Cuore incontra Daniela Mancini per la Biblioteca Sonora

La Biblioteca Sonora di Vinci nel Cuore presenta Daniela Mancini.

È questo il titolo della serata che martedì 27 dicembre prossimo, alle 21, l’associazione Vinci nel Cuore ha organizzato per ricominciare ad ascoltare la propria serie di podcast pubblicata sul sito liominiboni.it.

Ospite della serata, Daniela Mancini, autrice e scrittrice empolese, che della Biblioteca Sonora è stata protagonista nel primo episodio della seconda stagione, con il brano “La bestemmia toscana”, estratto da “La tua storia nella mia” (Ibiskos Ulivieri, 2016) e letto da Andrea Giuntini, attore vinciano e voce ufficiale di Vinci nel Cuore.

La serata verrà ospitata nei locali della Biblioteca Popolare Resistente, la neonata realtà che si è stabilita alla Casa del Popolo di Sovigliana.

L’incontro con la scrittrice sarà l’occasione per ripercorrere le tappe del suo libro autobiografico e per parlare della sua ultima opera letteraria, il giallo “L’ombra della sera” (Mauro Pagliai, 2022).

L’evento ha il patrocinio del Comune di Vinci, della Pro Loco di Vinci e del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa, di cui la stessa Daniela Mancini è presidente.

Oltre al supporto e alla collaborazione della Biblioteca Popolare Resistente, la serata ha il supporto tecnico del Mulino del Ronzone.

Daniela Mancini

Laureata in Filosofia della Scienza e Logica all’Università di Firenze, ha insegnato per circa un decennio nei vari ordini di scuola. Fino al 2021 è stata dirigente scolastico di istituti superiori.

Si occupa di formazione per docenti e dirigenti scolastici sulle tematiche del disagio e dell’innovazione. Su questi temi ha scritto due sceneggiature per filmati: La Malaskuola e Resistenze, realizzati dal regista Leonardo Moggi.

Appassionata di tradizioni popolari, ha pubblicato nel 2016 con Ibiskos Ulivieri, racconti di vario argomento in antologie.

Con la stessa casa editrice esce nel 2016 “La tua storia nella mia”. Il testo è introdotto dalla lettera di apprezzamento del professor Adriano Prosperi, Docente Emerito della Scuola Normale Di Pisa.

Nel 2017 pubblica il romanzo “Per distrazione” (Ibiskos Ulivieri).

Prolifica autrice, è vincitrice di diversi concorsi letterari.

Raccoglie i propri pensieri nel sito, danielamancini.it.

Fonte: Ufficio Stampa