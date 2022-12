Voucher sport Empoli, assegnati 40mila euro per le iscrizioni dei più piccoli

E' stata pubblicata la graduatoria relativa al progetto comunale "Lo sport oltre la crisi", pensato e promosso dall'amministrazione con l'intento di sostenere la pratica sportiva dei giovani e dunque le attività portate avanti dalle società sportive del territorio. Sono pervenute complessivamente 456 domande contro le 268 presentate dalle famiglie in occasione della prima edizione del bando, nel 2021. A seguito di verifica sui requisiti e in base all'ammontare dell'ISEE dichiarato, sono stati infine erogati 266 voucher per un importo complessivo di 39.900 euro. Il fondo stanziato ammontava a 40mila euro.

"La grande partecipazione riscontrata da parte delle famiglie è un segnale evidente che con questa misura l'amministrazione comunale ha intercettato un reale bisogno - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi - L'obiettivo della seconda edizione del progetto "Lo sport oltre la crisi" era favorire la continuazione della pratica sportiva da parte dei più giovani anche in un momento in cui le famiglie vivono spesso situazioni di grande difficoltà. Con questa azione, grazie alle risorse messe a disposizione, riusciamo a dare un sostegno a oltre 260 famiglie, un dato importante anche sotto il profilo sociale".

Il voucher ammonta a 150 euro e dovrà essere impiegato nella stagione sportiva 2022/23 per l'iscrizione dei giovani in età dai 6 ai 16 anni (fino a 26 anni in caso di giovani con disabilità - certificazione 104 del 1992), a corsi o discipline sportive che si tengono negli impianti del territorio comunale o associazioni/società con sede in Empoli.

Il termine per l'utilizzo del voucher è stato prorogato al 31 dicembre 2022.