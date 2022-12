A Cortona il Concerto di Natale dell'Orchestra Regionale della Toscana

È ancora la musica la protagonista della quarta data della stagione del Teatro Signorelli, a Cortona lunedì 19 dicembre è di scena l’Orchestra Regionale della Toscana. Con la direzione di Daniele Rustioni e Francesca Dego solista, l’Ort eseguirà la sinfonia n.1 op.25 ‘Classica' e Concerto n.2 per violino e orchestra op.63 di Sergej Prokof’ev e la sinfonia n.1 op.21 di Ludwig van Beethoven

Si tratta dell’ultimo appuntamento per il 2022 della stagione teatrale cortonese che si aprirà nel il primo gennaio con il Concerto di Capodanno della Cor Orchestra.

Per acquistare il biglietto rivolgersi agli uffici Terretrusche, in via Nazionale 42 Cortona, telefonicamente allo 0575 606887 (lun.-ven. 09-13; 14.30- 18.30) e anche online sul sito di biglietteria https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5275

L’appuntamento successivo con la stagione del Teatro Signorelli a Cortona è doppio il 17 e 18 gennaio Massimo Ghini e Paolo Ruffini in «Quasi amici». Il 15 febbraio arriva Stefano Accorsi con «Azul», il 2 febbraio saranno di scena Gioele Dix e Valentina Cardinali in «La corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l’incanto del mondo». Il 3 marzo torna la musica con la Cor-Orchestra con lo «Stabat Mater» di Giovan Battista Pergolesi, il 15 marzo sul palco salirà il Balletto di Siena in «That’s amore». La conclusione è affidata a Sergio Castellitto in «Zorro» il 30 marzo con bis il giorno seguente per il turno verde.