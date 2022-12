Addio al giornalista fiorentino Mario Sconcerti

È morto a 74 anni il giornalista fiorentino Mario Sconcerti.

Nato a Firenze nel 1948, Sconcerti è stato direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. nonché direttore generale della Fiorentina - squadra di cui era tifoso - negli ultimi turbolenti anni della proprietà di Vittorio Cecchi Gori.

Il giornalista, negli ultimi giorni, era ricoverato in ospedale a Roma e le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore. Dalle prime informazioni sembra che a stroncarlo sia stato un malore improvviso. Nella sua carriera ha lavorato anche con La Repubblica, La Gazzetta dello Sporte e Il Corriere della Sera, con cui collaborava attualmente. È stato inoltre scrittore, nonché opinionista per Sky Sport, per la Rai, per Mediaset e speaker radiofonico.

"Fino a venerdì - scrive il Corriere sulla sua homepage - ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose".

"Tutta la Fiorentina si unisce al dolore per la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle figure più importanti del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso e appassionato di Fiorentina. Il club esprime le più sincere condoglianze alla Famiglia e a tutte le persone a lui vicine" è il tweet di cordoglio da parte della squadra gigliata.