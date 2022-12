Addio al giornalista Carlo Faraoni, in lutto il mondo dello sport empolese

Una brutta notizia ha scosso il mondo dello sport empolese. Per un malore improvviso è morto Carlo Faraoni. 67 anni, giornalista collaboratore de La Nazione ormai da tantissimi anni, era molto conosciuto soprattutto negli ambienti del basket e del bridge. Aveva infatti giocato per lunghi anni nell’Use e, dopo aver interrotto l’attività sportiva, aveva sempre seguito le sorti delle squadre biancorosse scrivendone puntualmente sulla cronaca locale del quotidiano fiorentino. Allo stesso tempo coltivava la passione del bridge e, oltre a praticarlo, lo insegnava anche ed era molto attivo nel diffonderlo nella nostra città curando iniziative e corsi. Oggi, mentre era a passeggiare in collina, ha accusato un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Sandra e la figlia Giorgia.

Il Cordoglio di Use Basket Empoli

Abbiamo perso uno di noi. La grande famiglia biancorossa piange Carlo Faraoni, una persona legatissima alla nostra società ormai da tanti anni. Prima come giocatore e poi come giornalista de La Nazione, Carlo era una presenza fissa al palazzetto, una persona che ha sempre dimostrato in ogni occasione il suo attaccamento ai nostri colori che ha indossato sempre nella sua vita. Grande appassionato anche di statistiche, curava gli annali delle prime squadre ed aveva un archivio invidiabile nel quale teneva tutti i numeri, i risultati e le presenze dei giocatori e, per questo, era un prezioso punto di riferimento anche per gli allenatori. Quando decidemmo di donare ai nostri vecchi giocatori la maglietta del club ‘we are Use forever’, segno di fedeltà ai colori biancorossi, il nostro presidente Ademaro Lombardi non mancò di donare la polo dedicata anche a lui e spesso, alle partite, la indossava orgoglioso di far parte del nostro mondo. Use, Use Rosa, Pool Use e Biancorosso stringono in un abbraccio la moglie Sandra e la figlia Giorgia in questo triste momento. Grazie di tutto Carlo, ci mancherai