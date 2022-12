Un fiorentino di 23 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, i quali lo hanno derubato del Rolex che aveva al polso. Dopo la colluttazione, avvenuta stamattina intorno alle 5 di fronte a una discoteca in via Pratese, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi per le cure del caso. I giovani aggressori si sarebbero poi allontanati in auto.