Anselmo: si prosegue con la messa in sicurezza della frazione

Dopo la conclusione del primo lotto di lavori si è chiusa la fase di progettazione del secondo lotto che mira a completare la messa in sicurezza pedonale della frazione di Anselmo. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale ora può partire l’iter della gara di appalto dei lavori, iter che si era interrotto la scorsa estate a causa della necessità di rivedere il quadro economico dell’opera a seguito dell’aumento dei costi dell’energia e dei materiali. Per far fronte a questi aumenti l’Amministrazione Comunale ha stanziato altri 165mila € e ora è pronta a bandire la gara di appalto per un lavoro atteso e strategico.

Grazie al dialogo costante con la cittadinanza il cantiere è pensato per minimizzare i disagi alla popolazione residente e nella fase di progettazione sono state valutate le richieste e le necessità dei residenti con l’obiettivo di rendere la frazione per davvero più vivibile e aumentare in modo determinante la sicurezza della strada.

“Ora possiamo completare la messa in sicurezza di Anselmo dopo lo stop dovuto al caro prezzi, non è stato facile rifinanziare tante opere pubbliche compresa questa ma ora possiamo procedere con l’appalto. I cittadini di Anselmo aspettano questa opera da tempo e ora siamo pronti a appaltare i lavori con l’obiettivo di chiuderli entro l’autunno del 2023.” dichiara il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Il secondo e conclusivo lotto dei lavori tratterà le zone delle località di Anselmo (proseguendo dalla fine dei nuovi marciapiedi del primo lotto in loc. Fornace), Mela e Bonsarto. Saranno realizzati nuovi percorsi pedonali e gli esistenti saranno adeguati, sarà inserita una nuova rotatoria lungo la SP80 del Virginio, di fronte al ristorante – pizzeria “Il Virginio”, così da garantire una maggiore sicurezza all'incrocio e sarà migliorata la visibilità degli attraversamenti pedonali inserendo cinque attraversamenti illuminati anche con segnalatori lampeggianti.

Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori saranno avviate a breve con la previsione di fine del cantiere entro il prossimo autunno. Il progetto, realizzato internamente dall’Ufficio Lavori Pubblici, ha un valore complessivo di 865.000 euro ed è in parte coperto da un contributo di ALIA Servizi Ambientali SpA pari a 700.000 EURO.

“Ringrazio i tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici per essere riusciti a approvare in tempi rapidi il progetto esecutivo e darci la possibilità di recuperare il tempo perso qualche mese fa.” conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa