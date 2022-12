Aspettando Natale, tante attività e laboratori alla biblioteca Fucini

Aspettando le festività natalizie, la biblioteca comunale Renato Fucini è pronta a regalare nuove occasioni di incontro per i più piccoli, ma non solo, da vivere nelle sale della struttura di via dei Neri 15. Ad aprire la settimana di attività, sarà il gruppo di Sferruzza Sferruzza, pronto, lunedì 19 dicembre 2022 alle 15.30, a un nuovo appuntamento nel segno del lavoro a maglia e all'uncinetto. E non mancheranno le creazioni a tema natalizio. Chi fosse interessato a partecipare può farlo contattando la biblioteca scrivendo all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamano lo 0571.757840.

Spostandosi nella Sezione Ragazzi, lunedì 19 dicembre alle 16.30 e alle 17.30 sarà tempo del Circolo di lettura per ragazzi: Gli scompaginati, per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni di età, e gli Over 14 tornano con interessanti letture da condividere. Il giorno dopo, alle 17, spazio a L'Ora del racconto Speciale Natale: nella Torre del racconto, le bambine e i bambini da 3 a 7 anni di età potranno ascoltare storie tratte dai più bei libri di Natale. Ultimo evento della settimana, giovedì 22 dicembre alle 17, "Leggere sotto i baffi", letture, musica e dintorni con il bibliotecario coi baffi, per partecipanti da 6 a 10 anni di età. E' possibile prenotare il proprio posto alle iniziative di casa nella Sezione Ragazzi scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o chiamano lo 0571.757873.

La Sezione Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì con orario 10-19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, la sezione generale della 'Fucini' è invece aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Fra i tanti servizi e le tante attività proposte, da segnalare i 'suggerimenti' che arrivano di settimana in settimana dalle vetrine tematiche: in particolare, in questi giorni, la vetrina principale “Libri alla finestra” è dedicata all’inverno ed espone libri e film a tema, mentre la vetrina della Sezione Ragazzi è dedicata alle Festività con tanti libri sulle attività e i giochi da fare in questo periodo. C'è infine lo spazio "Gli imperdibili" con le proposte in quanto a film da ragazzi ma non solo e quello per i 'libri al buio' a cura dell'associazione Amici della biblioteca comunale Renato Fucini, con tante sorprese da scoprire e regalare.

