Babbo Natale "a domicilio" con le Pubbliche Assistenze di Empoli

Toc toc! C’è qualcuno che bussa alla porta la sera del 24 dicembre e la magia è pronta ad entrare nelle case degli empolesi. Ma chi è?

Ovviamente è Babbo Natale che torna con i volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino a regalare sorrisi e a consegnare doni ai più piccoli nella notte della vigilia.

L’attività, che ha dovuto interrompersi negli ultimi due anni causa pandemia, torna per questo Natale 2022 riprendendo una tradizione ormai consolidata. Il famoso signore dalla lunga barba bianca in tuta rossa è pronto a suonare campanelli, bussare alle porte e perché no, calarsi giù per i caminetti, per portare i doni ed esaudire i desideri espressi nelle letterine di bambine e bambini.

Babbo Natale sta preparando la sua slitta con gli “elfi” di Anpas ed è pronto a passare casa per casa. Per informazioni e prenotazioni chiamare le Pubbliche Assistenze di Empoli al numero 0571 9806.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Ufficio Stampa