Carnevale di Pietrasanta 2023, si parte: i sorteggi

Primo atto ufficiale verso il Carnevale pietrasantino edizione 2023.

Si sono svolti, sabato mattina, nella sala del consiglio comunale, i sorteggi che hanno definito l'ordine di sfilata per mascherate e carri e di esibizione, per la festa della Canzonetta, delle dieci contrade protagoniste nella prossima manifestazione cittadina che scatterà a fine gennaio, proprio con la “disfida” canora e dialettale al teatro comunale “Galeotti”.

“E' una vera gioia tornare a ripetere questo piccolo rito – ha dichiarato l'assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – dopo due anni di faticosa e dolorosa rinuncia. Un grande in bocca al lupo lo faccio, fin d'ora, ai presidenti e ai contradaioli che torneranno a sfidarsi, finalmente, con un programma completo e un abbraccio alle due contrade, Valdicastello e La Corte, che nonostante il forte impegno e l'immutata passione hanno deciso, per quest'anno, di rinunciare”.

Al sorteggio, guidato dal presidente delle giurie del Carnevale Ezio Marcucci insieme a Marcello Forconi e Nicola Di Clemente dell'ufficio tradizioni popolari, hanno presenziato tutte le contrade in lizza. Dopo alcuni ragguagli tecnico-logistici via alle estrazioni, a partire dall'ordine di esecuzione delle canzoni: per la prima serata (giovedì 26 gennaio, alle 21) Il Tiglio/La Beca, Pollino-Traversagna, Pontestrada, Antichi Feudi, Marina, Brancagliana, La Collina, La Lanterna, Africa-Macelli e Strettoia; la sera successiva (venerdì 27, sempre alle 21) aprirà la contrada Marina, seguita da Pontestrada, La Collina, La Lanterna, Strettoia, Africa-Macelli, Pollino-Traversagna, Brancagliana, Antichi Feudi e Il Tiglio/La Beca; nella terza serata (sabato 28, ancora alle 21) Pollino-Traversagna, La Collina, Il Tiglio/La Beca, Antichi Feudi, Pontestrada, Marina, Strettoia, La Lanterna, Brancagliana e Africa-Macelli; domenica 29 dalle 16, infine, si esibiranno Marina, Il Tiglio/La Beca, Pollino-Traversagna, Strettoia, La Lanterna, Africa-Macelli, Brancagliana, La Collina, Antichi Feudi e Pontestrada.

Nelle stesse quattro serate, le contrade proporranno anche le loro rappresentazioni di teatro dialettale: giovedì 26 toccherà a La Collina, Strettoia e La Lanterna; venerdì 27 saliranno sul palco Pollino-Traversagna, Il Tiglio/La Beca, Antichi Feudi e Brancagliana; sabato 28 Pontestrada, Marina e Africa-Macelli. Con l'ordine di rappresentazione delle quattro scenette finaliste che, domenica 29, sarà determinato in base all'ordine di estrazione della prima fase.

Ultimo sorteggio a essere effettuato, quello relativo all'ordine di uscita delle mascherate durante i tre corsi in programma il 12, 19 e 26 febbraio (con la riserva di domenica 5 marzo), sempre dalle 14,30 sul tradizionale percorso cittadino. Ad aprire sarà la contrada Africa-Macelli, come vincitrice dell'ultima edizione; la seguiranno Il Tiglio/La Beca, La Lanterna, La Collina, Strettoia, Pontestrada, Marina, Pollino-Traversagna, Antichi Feudi e Brancagliana.

Il programma delle manifestazioni carnevalesche include anche il “Carnevale dei bambini” (martedì 21 febbraio alle 15) e il torneo di calcio delle contrade, dal 24 maggio al 23 giugno allo stadio comunale “XIX Settembre”.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa