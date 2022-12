Cascina, arrestato spacciatore grazie a carabinieri e municipale

L’amministrazione comunale si congratula con i Carabinieri di Navacchio e con la Polizia Municipale di Cascina per l’operazione in centro a Cascina, che ha portato all’arresto di una persona che doveva scontare 3 anni e 10 mesi di pena residua per una condanna per spaccio. Il tempestivo intervento degli agenti della Municipale ha permesso ai colleghi dell’Arma di intervenire con efficacia: una volta rilevate le generalità dell’uomo, è emerso che il soggetto doveva scontare una pena per una condanna per spaccio. Da qui il trasferimento al carcere Don Bosco di Pisa.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa