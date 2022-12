Cedimento facciata del teatro in via Guevara: FdI Limite sull'Arno vuole chiarezza

Nella giornata di giovedì 15 dicembre è avvenuto il cedimento di parte della facciata esterna del vecchio teatro di Limite sull'Arno sito in Via E. Guevara.

Grazie alla segnalazione di cittadini e gestori di attività commerciali delle vicinanze, sono giunti i VV. FF, allarmati dalla possibilità l'intero edificio potesse cedere, vista lo stato di manutenzione di cui soffre la struttura ormai da anni.

Messa in sicurezza la zona antistante la struttura, successivamente ad affiancate i VV. FF è giunta la Vab e la Polizia municipale, che hanno transennato la parte di marciapiede adiacente l'edificio.

Tutto è ancora da chiarire, ma pare quasi certo che le condizioni atmosferiche di questi ultimi giorni, abbiano messo a dura prova la delicata (meglio dire malata) struttura di quel che una volta era un vanto per un piccolo paese come quello di Limite sull’Arno (e di Capraia ovviamente).

Noi del Centrodestra Destra in quota Fratelli d’Italia avevamo già chiesto informazioni in merito alle condizioni di quello che oggi è per sfortuna un “rudere a cielo aperto” che merita una rifacimento ed una valorizzazione, ma si vede che cultura e tradizione non appartengo a chi governa l’amministrazione comunale ormai da troppi anni e con l’idea che valori del genere siano importanti come imposte e tariffe al centro di altre discussioni su cui trovano il nostro completo disappunto.

Fonte: Ufficio Stampa